Koulibaly positivo al Covid | «Asintomatico | grazie per i messaggi»

(Di sabato 8 gennaio 2022) . Il difensore del Napoli Kalidouè risultatoal-19. Il difensore del Napoli e del Senegal, atteso nei prossimi giorni dalla Coppa d’Africa, ha voluto affidare a social uno. J'ai été testé positif au. Mais je n'ai aucun symptôme. On se voit bientôt sur le terrain. Merci pour vos nombreux messages.Allez les lions ??Sono, alper i numerosidi affetto. A presto, in campo. Allez les lions ??#KK pic.twitter.com/1aIVD8GboK—Kalidou (@k26) January 8, 2022 Le sue parole: «Sono, al. ...

Advertising

DiMarzio : Dal #Senegal arriva la notizia sul difensore del @sscnapoli: Kalidou #Koulibaly positivo al #Covid19 - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Koulibaly positivo al Covid in nazionale - sportface2016 : #Napoli, #Koulibaly positivo al #Covid19: contagiati altri due giocatori del #Senegal - Olindo35055898 : RT @ImolaOggi: ??Napoli, Koulibaly vaccinato e positivo al Covid - dolores20943592 : RT @GeMa7799: Napoli, Koulibaly vaccinato e positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly positivo

Piotr Zielinski èal Covid . È quanto è emerso oggi dai tamponi che il Napoli ha fatto a tutti i suoi ... Malcuit, Lozano, Osimhen,., Mario Rui, oltre all'allenatore Spalletti.Piotr Zielinski èal . Il calciatore del Napoli è stato al centro di un caso due giorni fa, quando è sceso in ... Malcuit, Lozano, Osimhen,(in coppa d'Africa), Mario Rui, oltre all'...Il giocatore era già nella lista in quarantena perché era stato in contatto con persone ammalate e non aveva ancora il super Green pass. Ora, comunica il Napoli, è ora in isolamento ...Dal suo isolamento a Dakar, in Camerun, Kalidou Koulibaly scrive ai tifosi dopo la notizia della sua positività al covid. «Sono positivo, ma asintomatico, al Covid. Sto bene. Grazie ...