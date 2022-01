Juventus, la chiave di Cherubini per sbloccare l’affare (Di sabato 8 gennaio 2022) Juve, Cherubini in pressing sul PSG per il trasferimento di Icardi. Ecco la prossima possibile mossa La Juventus segue sempre da vicino la pista che porta a Icardi. L’attaccante del PSG non è convinto di trasferirsi in prestito senza la possibilità di riscatto. Vero è che a Parigi non sta giocando e ha perso la titolarità. Questa, secondo Tuttosport, potrebbe essere la chiave per provare a convincere l’argentino. Cherubini è al lavoro per un prestito con diritto di riscatto ma a determinate condizioni. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Juve,in pressing sul PSG per il trasferimento di Icardi. Ecco la prossima possibile mossa Lasegue sempre da vicino la pista che porta a Icardi. L’attaccante del PSG non è convinto di trasferirsi in prestito senza la possibilità di riscatto. Vero è che a Parigi non sta giocando e ha perso la titolarità. Questa, secondo Tuttosport, potrebbe essere laper provare a convincere l’argentino.è al lavoro per un prestito con diritto di riscatto ma a determinate condizioni. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

