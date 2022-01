Inter, Zhang sblocca il mercato: ok a rinnovi e prossimi colpi (Di sabato 8 gennaio 2022) ... tutti i nomi da gennaio a giugno Marotta e Zhang © LaPresse'Tuttosport' e la 'Gazzetta dello Sport'... occhio all'incontro con l'agente di Julian Alvarez, anticipato da Calciomercato.it. Leggi su calciomercato (Di sabato 8 gennaio 2022) ... tutti i nomi da gennaio a giugno Marotta e© LaPresse'Tuttosport' e la 'Gazzetta dello Sport'... occhio all'incontro con l'agente di Julian Alvarez, anticipato da Calcio.it.

Advertising

Gazzetta_it : Inter, Zhang è a Milano: definirà le strategie estive tra rinnovi, stadio e mercato - calciomercatoit : #Inter, #Zhang è a Milano: a breve il rinnovo di #Brozovic, si sblocca il mercato con #Digne e altri nomi sullo sfo… - internewsit : Zhang a Milano, priorità ai rinnovi dei dirigenti e quello di Brozovic - TS - - news24_inter : #Inter, si cerca sempre il colpo sull'out di sinistra ?? - BrandonGC79 : @FBiasin Grazie agli Zhang per quanto fatto finora, è però evidente che non possano più sostenere l'Inter come meri… -