Gf Vip 6 Vs The Voice Senior: ecco chi ha vinto la prima gara d’ascolti del 2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda l’ennesima sfida tra il palinsesto Rai e quello Mediaset con l’azienda di Piersilvio Berlusconi che all’ultimo minuto ha cambiato i palinsesti e ha inserito una nuova puntata del Gf Vip 6 che non era prevista e che avrebbe dovuto riprendere il doppio appuntamento settimanale a partire da 14 gennaio. All’ultimo minuto l’azienda di Cologno Monzese, proprio per contrastare la prima serata di Rai 1 con il ritorno di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, ha deciso di giocarsi nuovamente la carta del reality di Alfonso Signorini. E la scelta di Mediaset alla fine si è rivelata vincente perché ieri il Gf Vip 6 ha fatto registrare 3.459.000 spettatori (e cioè il secondo dato più alto di spettatori registrato dall’inizio del reality) pari al 21% di share, contro il programma della Clerici che ha ottenuto ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 gennaio 2022) Ieri sera è andata in onda l’ennesima sfida tra il palinsesto Rai e quello Mediaset con l’azienda di Piersilvio Berlusconi che all’ultimo minuto ha cambiato i palinsesti e ha inserito una nuova puntata del Gf Vip 6 che non era prevista e che avrebbe dovuto riprendere il doppio appuntamento settimanale a partire da 14 gennaio. All’ultimo minuto l’azienda di Cologno Monzese, proprio per contrastare laserata di Rai 1 con il ritorno di The, condotto da Antonella Clerici, ha deciso di giocarsi nuovamente la carta del reality di Alfonso Signorini. E la scelta di Mediaset alla fine si è rivelata vincente perché ieri il Gf Vip 6 ha fatto registrare 3.459.000 spettatori (e cioè il secondo dato più alto di spettatori registrato dall’inizio del reality) pari al 21% di share, contro il programma della Clerici che ha ottenuto ...

