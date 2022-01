Edwige Fenech, lutto per l’attrice: addio a Mariano Laurenti (Di sabato 8 gennaio 2022) Un lutto ha colpito il mondo del cinema italiano: si è spento a 92 anni Mariano Laurenti, il regista che lanciò Edwige Fenech. l’attrice Edwige Fenech, ma non solo lei, piange uno dei più importanti registi di genere del nostro Paese: si è infatti spento all’età di 92 anni Mariano Laurenti. Il regista da qualche anno viveva a Gubbio, in Umbria, dove si era trasferito insieme alla moglie, residente nella zona. I suoi esordi risalgono agli anni Cinquanta, quando esordì affiancando registi come Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Dino Risi e Steno. La sua formazione cinematografica, dunque, fu essenzialmente nel genere della commedia all’italiana, molto in voga in quel periodo. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 gennaio 2022) Unha colpito il mondo del cinema italiano: si è spento a 92 anni, il regista che lanciò, ma non solo lei, piange uno dei più importanti registi di genere del nostro Paese: si è infatti spento all’età di 92 anni. Il regista da qualche anno viveva a Gubbio, in Umbria, dove si era trasferito insieme alla moglie, residente nella zona. I suoi esordi risalgono agli anni Cinquanta, quando esordì affiancando registi come Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Dino Risi e Steno. La sua formazione cinematografica, dunque, fu essenzialmente nel genere della commedia all’italiana, molto in voga in quel periodo. POTREBBE ...

