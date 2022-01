Conferenza stampa Sarri: «Inter? Serve Lazio coraggiosa. Con gli stadi chiusi mi passa la voglia» (Di sabato 8 gennaio 2022) Conferenza stampa Sarri, il tecnico ha presentato la sfida di domani sera contro l’Inter a San Siro: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha presentato in Conferenza stampa la sfida di domani contro l’Inter. IL VOLTO DELLA Lazio – «Tutte e due, quella della difesa in difficoltà e quella dell’attacco che segna. Quello che mi dispiace è che il risultato contro l’Empoli influenzi il giudizio sulla prestazione. In attacco non siamo stati caparbi, ma abbiamo avuto qualità. Dietro stiamo facendo qualche errore di troppo, sia a livello individuale che di reparto. Ma non mi riferisco solo ai difensori, gli errori li commettono anche attaccanti e centrocampisti. Stiamo avendo problemi nell’approccio, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022), il tecnico ha presentato la sfida di domani sera contro l’a San Siro: le sue dichiarazioni Maurizio, tecnico della, ha presentato inla sfida di domani contro l’. IL VOLTO DELLA– «Tutte e due, quella della difesa in difficoltà e quella dell’attacco che segna. Quello che mi dispiace è che il risultato contro l’Empoli influenzi il giudizio sulla prestazione. In attacco non siamo stati caparbi, ma abbiamo avuto qualità. Dietro stiamo facendo qualche errore di troppo, sia a livello individuale che di reparto. Ma non mi riferisco solo ai difensori, gli errori li commettono anche attaccanti e centrocampisti. Stiamo avendo problemi nell’approccio, ...

