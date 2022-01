Conferenza stampa D’Aversa: «Non fermiamoci alle difficoltà, bisogna andare oltre» (Di sabato 8 gennaio 2022) Conferenza stampa D’Aversa, il tecnico ha presentato la sfida in programma domani contro il Napoli: le parole Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato in Conferenza stampa il match contro il Napoli. Le parole dell’allenatore blucerchiato. ASSENZE – «Sicuramente non possiamo farci abbattere dalle difficoltà, dalle assenze. Mancherà Candreva e altri giocatori: nelle difficoltà bisogna andare oltre. Affrontiamo un Napoli forte che però anche lui ha delle difficoltà. Loro hanno fatto una grande partita a Torino a dimostrazione che si può trasformare in energie positive le difficoltà. Per fare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022), il tecnico ha presentato la sfida in programma domani contro il Napoli: le parole Roberto, tecnico della Sampdoria, ha presentato inil match contro il Napoli. Le parole dell’natore blucerchiato. ASSENZE – «Sicuramente non possiamo farci abbattere d, dassenze. Mancherà Candreva e altri giocatori: nelle. Affrontiamo un Napoli forte che però anche lui ha delle. Loro hanno fatto una grande partita a Torino a dimostrazione che si può trasformare in energie positive le. Per fare ...

