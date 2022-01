Coldiretti lancia l'allarme cinghiali: 'Sovrappopolamento e rischio di peste suina. Serve un programma di abbattimenti' (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Lo Coldiretti lancia l'allarme per il sovrapopolamento di cinghiali , preoccupata per il possibile propagarsi della peste suina . L'ente torna a chiedere alla regione un programma di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 gennaio 2022) ANCONA - Lol'per il sovrapopolamento di, preoccupata per il possibile propagarsi della. L'ente torna a chiedere alla regione undi ...

