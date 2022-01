Charlene di Monaco, Alberto torna da lei e molla tutto. Ma spunta un retroscena clamoroso (Di sabato 8 gennaio 2022) Charlene di Monaco è ancora ricoverata, così il principe Alberto ha deciso di raggiungerla e starle accanto. Nel frattempo spunta un retroscena impensabile. Da qualche mese il web non fa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 8 gennaio 2022)diè ancora ricoverata, così il principeha deciso di raggiungerla e starle accanto. Nel frattempounimpensabile. Da qualche mese il web non fa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, `ancora qualche mese`: dalla clinica una soffiata drammatica, choc nel Principato – Libero Quot… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: I figli della principessa Charlene hanno fatto visita alla madre in clinica, portandole regali e disegni, ma la situazione… - ilgiornale : I figli della principessa Charlene hanno fatto visita alla madre in clinica, portandole regali e disegni, ma la sit… - infoitcultura : Charlene di Monaco 'È in stato confusionale', spunta fuori il figlio segreto di Alberto: panico a corte - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco ricoverata: lo sfregio della cognata Carolina - -