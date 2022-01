Basket | Serie A1 2021 2022 15^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della quindicesimadellaA1di. Tentativo di ritorno alla normalità per la massimaitaliana, dopo i numerosi rinvii causati dal Covid. In realtà la situazione è ancora incerta, tanto che già tre partite di quella che sarebbe l’ultimadi andata del campionato (nonostante rimangano da recuperare alcune partite della 13esima e tutta la 14esima) sono state rinviate, nel momento in cui si sta scrivendo. Si tratta di Treviso-Trieste, Brescia-Pesaro e Brindisi. Si comincia comunque sabato 8 gennaio con l’interessante Trento-Venezia, per poi proseguire domenica 9 con ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #SerieA1 2021/2022 15^ giornata: programma, date, orari e tv - LaVoceNovara : Basket serie B, Oleggio in campo: è sfida con Pavia - labrosport : ?????? Pochi dubbi a questo punto sul destino della tanto attesa stracittadina di serie B di basket che sarebbe stata… - OA_Sport : #Basket, 15^ giornata Serie A1 femminile: Virtus Bologna-Empoli e Venezia-Lucca sono le uniche sfide del weekend. R… - Luxgraph : Basket, Serie A2 Donne: rinviato il derby Savona-La Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Dopo "The Last Dance",tv prodotta da Netflix per ripercorrere l'ultimo glorioso anno dei Chicago Bulls di Michael ... è pronto a riabbracciare il mondo delfocalizzandosi sulla carriera di ...Ho simpatia anche per coach Tassinari con il quale ho condiviso un anno nelle giovanili e sono contento possa far bene inB". Allarme derby. Nei controlli eseguiti ieri, infatti, in casa Tigers ...Dopo due rinvii la Virtus Segafredo Femminile torna finalmente in campo. Posticipate le sfide con San Martino e Schio, la formazione di Lino Lardo si appresta a tornare in campo domani alle 15 alla Se ...Nei Tigers emergono quattro giocatori positivi, ma la gara di Rimini è salva. Rubicone in Volley e l’Angelini invece si devono fermare: tutto rinviato ...