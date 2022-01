Audi e Porsche | possibile ingresso in F1 a partire dal 2026

(Di sabato 8 gennaio 2022) I rumors si fanno sempre più insistenti e questa volta portano con loro anche unadata:infatti potrebbero fare il loroin F1 adal. A riportare la notizia è il sito britannico Car Magazine che, dopo aver fiutato l’approvazione da parte del gruppo Volkswagen, ha disegnato alcuni possibili scenari. Il primo, quello più prestigioso:arrivano in Formula Uno fornendo i motori rispettivamente a McLaren e Red Bull, con due binomi che da subito avrebbero l’obiettivo di contrastare Mercedes e Ferrari per la lotta al titolo costruttori. Il secondo, quello più tiepido:arrivano in Formula Uno fornendo i motori rispettivamente a Williams e Alpha Tauri ...

Advertising

TRmotosports : Audi ve #Porsche, Formula 1'e #Girmeye #Hazirlaniyor -> - mosaisms : @VoiceofRita Porsche, Audi or BMW. - F7derico : Dal 2026 Audi sarà partner McLaren e Porsche Red Bull. Bel colpo per VW si prendono 2 dei primi 4 team. - giorgio4F1 : Formula 1 nel 2026: - McLaren Audi - Red Bull Porsche (Notizia da prendere con le pinze) ?? - EnzoBollani : RICK ORDIE / Dall’album di Enzo Bollani, la NSU Ro80. Monza, settembre 2013. #nsu #audi #neckarsulm #ingolstadt… -

Ultime Notizie dalla rete : Audi Porsche

The Shield Of Sports

La prova diRS e - tron GTTAYCAN RWDTaycan RWD: trazione posteriore, esperienza integrale In realtà, con la bestiolina di cui sopra,Taycan condivide gran parte del ...... secondo alcune "voci di corridoio" che circolano in rete, Maserati Grecale " chiamato a confrontarsi con (fra gli altri) Bmw X3,Q5, Mercedes - Benz GLC,Macan e Jaguar E - Pace " ...Ecco come potrebbe essere la nuova generazione della Porsche Macan, SUV solo elettrico in arrivo nel 2023 con nuovo ...Die Faszination «Porsche» ist eng verbunden mit dem Verbrennungsmotor. Präsident Oliver Blume will das Unternehmen in eine elektrifizierte Zukunft führen – und die Tradition mit synthetischen Kraftsto ...