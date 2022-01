Atp Melbourne 2022, Cressy sorprende ed elimina Dimitrov: attende Nadal in finale (Di sabato 8 gennaio 2022) Maxime Cressy ha messo a segno il risultato più importante della sua carriera, centrando la finale dell’Atp 250 di Melbourne 2022. Lo statunitense ha difatti sconfitto il più quotato Grigor Dimitrov attraverso il risultato di 7-5, 7-6(9), riuscendo a scardinare il tennis qualitativamente eccelso dell’avversario. Il bulgaro ha tentato di limitare il super servizio e i colpi da fondo dell’atleta a stelle e strisce, non riuscendo però nel suo intendo. Il cemento outdoor australiano è stato un fedele alleato di Cressy, particolarmente a suo agio in territorio aussie e sin da subito determinato a far bene in occasione del match tra i più rilevanti della sua vita. Dopo un primo set sui binari di un equilibrio sostanziale, esente da break per 11 game: guizzo nel dodicesimo gioco di ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Maximeha messo a segno il risultato più importante della sua carriera, centrando ladell’Atp 250 di. Lo statunitense ha difatti sconfitto il più quotato Grigorattraverso il risultato di 7-5, 7-6(9), riuscendo a scardinare il tennis qualitativamente eccelso dell’avversario. Il bulgaro ha tentato di limitare il super servizio e i colpi da fondo dell’atleta a stelle e strisce, non riuscendo però nel suo intendo. Il cemento outdoor australiano è stato un fedele alleato di, particolarmente a suo agio in territorio aussie e sin da subito determinato a far bene in occasione del match tra i più rilevanti della sua vita. Dopo un primo set sui binari di un equilibrio sostanziale, esente da break per 11 game: guizzo nel dodicesimo gioco di ...

