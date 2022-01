ATP Cup 2022, Auger-Aliassime su Shapovalov: “Denis ha aiutato me e la squadra a spingermi oltre” (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il successo di oggi per 2-1 contro la Russia, c’è grande attesa in casa Canada per la finale di ATP Cup 2022. Felix Auger-Aliassime e compagni sfideranno domani la Spagna per conquistare il primo titolo in questa competizione per nazioni. Al termine del match odierno, hanno parlato ai microfoni dell’ATP Cup i due eroi di giornata, ovvero Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Il primo si è soffermato sul doppio decisivo, affermando:“Felix ha fatto un lavoro straordinario. Ho avuto un inizio un po’ lento, ma abbiamo fatto un buon lavoro. Felix ha giocato in modo incredibile nel gioco del break e poi anche nel Tie-break.. È stato incredibile. Abbiamo continuato a combattere. Abbiamo un’ottima chimica di squadra, quindi ci ha ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il successo di oggi per 2-1 contro la Russia, c’è grande attesa in casa Canada per la finale di ATP Cup. Felixe compagni sfideranno domani la Spagna per conquistare il primo titolo in questa competizione per nazioni. Al termine del match odierno, hanno parlato ai microfoni dell’ATP Cup i due eroi di giornata, ovveroe Felix. Il primo si è soffermato sul doppio decisivo, affermando:“Felix ha fatto un lavoro straordinario. Ho avuto un inizio un po’ lento, ma abbiamo fatto un buon lavoro. Felix ha giocato in modo incredibile nel gioco del break e poi anche nel Tie-break.. È stato incredibile. Abbiamo continuato a combattere. Abbiamo un’ottima chimica di, quindi ci ha ...

