Amici 21, uno dei ballerini di Raimondo Todaro danzerà su un paio di tacchi (Di sabato 8 gennaio 2022) Raimondo Todaro ASSEGNA UNA COREOGRAFIA MOLTO SPECIALE AD UNO DEI SUOI ballerini Nella prossima puntata di Amici 21, si esibiranno dopo alcune settimane di pausa, gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Ecco alcune anticipazioni che riguardano le esibizioni. LEGGI ANCHE Amici 21, COEZ È UNO DEGLI OSPITI DELLA PROSSIMA PUNTATA Il pubblico della ventunesima edizione di Amici aspetta con ansia la prima puntata del 2022 del programma tv, in quanto c’è stata una pausa festiva di ben due settimane, in cui i fan non hanno potuto vedere o sapere cosa stesse accadendo nelle giornate degli allievi. WittyTv ha provato a soddisfare la sete del pubblico, mandando in onda alcuni minuti che raccoglievano il Natale e il Capodanno in casetta, nonché una grossa lite che ha come protagonisti due ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 gennaio 2022)ASSEGNA UNA COREOGRAFIA MOLTO SPECIALE AD UNO DEI SUOINella prossima puntata di21, si esibiranno dopo alcune settimane di pausa, gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Ecco alcune anticipazioni che riguardano le esibizioni. LEGGI ANCHE21, COEZ È UNO DEGLI OSPITI DELLA PROSSIMA PUNTATA Il pubblico della ventunesima edizione diaspetta con ansia la prima puntata del 2022 del programma tv, in quanto c’è stata una pausa festiva di ben due settimane, in cui i fan non hanno potuto vedere o sapere cosa stesse accadendo nelle giornate degli allievi. WittyTv ha provato a soddisfare la sete del pubblico, mandando in onda alcuni minuti che raccoglievano il Natale e il Capodanno in casetta, nonché una grossa lite che ha come protagonisti due ...

Advertising

borghi_claudio : Panchina di fianco. Gruppo chiara provenienza zona uno Milano (vera). 'Ah Tizia non la frequento più. È no vax!' '… - CarrareseCalcio : ?? Il nostro 2022 si apre subito con una bella notizia ?? ?? Filippo, uno dei nostri amici gialloazzurri a 4 zampe,… - UrszulaRozinska : RT @Canelcuore: Vedremo forse #CanYaman nel serale di'amici'? Se così fosse Maria avrebbe messo a segno un colpaccio, arruolando tra i giu… - blexedfornow : RT @361_magazine: - besomeoneaday : @giovanededavi provaci almeno,se non va promettetevi che resterete sempre amici e uno sará la spalla dell'altro -