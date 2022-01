12 Ore del Golfo, 2 Seas Motorsport al comando dopo le prime 3 ore, Luca Marini a caccia del podio in PRO-Am (Di sabato 8 gennaio 2022) 2 Seas Motorsport domina come da copione la prima fase della 12 Ore del Golfo 2022, competizione che come accaduto nella passata stagione apre la stagione agonistica per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. La Mercedes #1 di Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat precede al momento la gemella #66 di Morgan Tillbrook/ Casper Stevenson /Ian Loggie, mentre la Ferrari #46 di David Fumanelli/Alessio Salucci/Luca Marini occupa il quarto posto, il terzo in PRO-Am. La prova è iniziata sotto l’insegna della Mercedes #1 del 2 Seas Motorsport, vettura scattata dalal pole-position. Il britannico Ben Barnicoat, ex pilota ufficiale McLaren che nel 2022 è atteso con Lexus nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ha subito allungato sulla Ferrati #46 di ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) 2domina come da copione la prima fase della 12 Ore del2022, competizione che come accaduto nella passata stagione apre la stagione agonistica per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. La Mercedes #1 di Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat precede al momento la gemella #66 di Morgan Tillbrook/ Casper Stevenson /Ian Loggie, mentre la Ferrari #46 di David Fumanelli/Alessio Salucci/occupa il quarto posto, il terzo in PRO-Am. La prova è iniziata sotto l’insegna della Mercedes #1 del 2, vettura scattata dalal pole-position. Il britannico Ben Barnicoat, ex pilota ufficiale McLaren che nel 2022 è atteso con Lexus nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ha subito allungato sulla Ferrati #46 di ...

