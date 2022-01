Violento schianto frontale sulla Statale Adriatica | gravi danni alle auto e rallentamenti al traffico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Violento schianto

corriereadriatico.it

L'impatto è stato, seppure non ci siano stati feriti. Fortunatamente non c'erano pedoni altrimenti ci sarebbero stati ben altri problemi. Sul posto con i carabinieri del Nucleo radiomobile, ...PADOVA -la notte scorsa in provincia di Padova. Scontro tra due auto nel comune di San Pietro in Gù, in Via Cavour . Una delle due vetture è finita rovesciata contro un palo stradale. Sul ...PORTO SANT’ELPIDIO - Incidente sulla Statale in pieno centro oggi alle 13. Scontro tra una Hyundai e un Fiat, due utilitarie si sono incrociate mentre procedevano una verso sud e ...Morta in un incidente stradale in Sicilia, dove era in vacanza per le feste natalizie assieme al compagno, sopravvissuto allo schianto pare dovuto ad un colpo di sonno. La vittima è Cosetta Paltrinier ...