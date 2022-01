Vinfast - Presentate le Suv elettriche VF5 | VF6 e VF7

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Laha scelto il Ces per introdurre tre nuovi modelli a propulsione elettrica che confermano strategia di espansione del costruttore vietnamita. A Las Vegas debuttano le Suv VF5, VF6 e VF7, mentre le già note e35 ed e36, viste al Salone di Los Angeles, si allineano alla nuova gamma prendendo il nome di VF8 e VF9. Allo stesso tempo, la Casa ha annunciato che, entro il 2022, non produrrà più modelli con propulsori endotermici. Cinque Suvper cinque segmenti di mercato. Forti della collaborazione con Pininfarina per la definizione dello stile, i modelli dellasono tutti caratterizzati dalla impostazione a ruote alte e coprono la maggioranza delle parti del mercato, dai più piccoli veicoli urbani di segmento A fino ai modelli di grandi dimensioni del segmento E. Saranno le più grandi VF8 e VF9 a debuttare per ...