Vaccini over 50, Cacciari: «Non cambia nulla. Prima l’obbligo era sottinteso. Ora è formalizzato» (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Praticamente, non cambia nulla. Prima l’obbligo era sottinteso, ora viene formalizzato. Ma si tratta di un provvedimento che non può avere sanzioni, perché non vedo come la sanzione sia riscuotibile. Insomma, si continua come Prima. Non c’è nessuna differenza”. Parola di Massimo Cacciari sugli ultimi provvedimenti del governo sulle misure anti-Covid e l’obbligo vaccinale. L’unica differenza secondo il filosofo sta nell’assunzione di responsabilità sulle eventuali reazione avverse. Cacciari: non cambia nulla, Prima l’obbligo era sottinteso “A questo punto, le persone che si vaccinano non dovranno più firmare alcuna ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Praticamente, nonera, ora viene. Ma si tratta di un provvedimento che non può avere sanzioni, perché non vedo come la sanzione sia riscuotibile. Insomma, si continua come. Non c’è nessuna differenza”. Parola di Massimosugli ultimi provvedimenti del gno sulle misure anti-Covid evaccinale. L’unica differenza secondo il filosofo sta nell’assunzione di responsabilità sulle eventuali reazione avverse.: nonera“A questo punto, le persone che si vaccinano non dovranno più firmare alcuna ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, 6,4 milioni di over 50 sono ancora senza la terza dose anche se potrebbero riceverla: il 20,4% tra gli ult… - SecolodItalia1 : Vaccini over 50, Cacciari: «Non cambia nulla. Prima l’obbligo era sottinteso. Ora è formalizzato» - MaryMix1999 : RT @rtl1025: ?? Sono oltre 5,3 milioni (5.391.879) gli italiani over 12 che ad oggi non hanno copertura contro il #Covid: è quanto emerge da… - DiNapoliSilvio : - claudiantin : #Moderna #CEO warns people may need fourth #Covid shot as efficacy of #BoosterShot likely to decline over time… -