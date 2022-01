UFFICIALE – Colpo a centrocampo per Mou

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Adesso è, ilche Mourinho stava aspettando finalmente è arrivato. Pochi minuti fa la Roma ha depositato il contratto di Maitland-Niles in sede, il centrocampista inglese arriva in prestito dall’Arsenal. Maitland-Niles, Arsenal, RomaMaitland-Niles con i gunners ha disputato in totale 249 partite arricchite da 9 gol e 20 assist, il 24enne britannico potrebbe già essere a disposizione per la gara contro la Juventus. La Roma non si ferma qui, infatti sono ben avviate le trattative che riguardano anche Sergio Oliveira. Secondo Gianluca Di Marzio il centrocampista portoghese in forza al Porto, potrebbe arrivare alla corte di Josè Mourinho già per questa sessione di mercato. Piero Inferrera