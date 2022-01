“Toronto? Che cazzo ci vai a fare a Toronto? Sulo ‘e scieme vanno a Toronto”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 gennaio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 20° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 E’ il campionato delle banane. Asl che bloccano e altre no. Vince chi è meno positivo. L’Inghilterra dà l’esempio di civiltà e senso pratico. Arsenal-Liverpool rinviata. Con i Reds che ringraziano pubblicamente gli avversari. L’Italia del paradosso risponde con i tre azzurri prima bloccati in quarantena per contatti stretti con positivi, poi lasciati liberi diquello che gli pare. L’ostile Juve insiste per giocare. L’occasione è troppo ghiotta per racimolare qualcosa. E giochiamocela allora sta farsa. Mezza squadra in Africa. Altri cinque o sei col virus, compreso il Mister. Una panchina piena di ragazzini della Primavera. Il Pibe di Fratta distratto e ubriaco per lo spumante stappato dopo la firma per. . E’ la divertente Gif che mi invia ...