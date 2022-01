Sanremo 2022, Donatella Rettore durissima Gianni Morandi “Tu devi …” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Manca ormai sempre meno all’inizio della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana ovvero il Festival di Sanremo e alcuni dei suoi partecipanti iniziano a far parlare di se. E’ il caso di Donatella Rettore che nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivolto delle parole piuttosto dure nei confronti di un famoso collega ovvero Gianni Morandi. Ma per quale motivo e soprattutto quali sono state le parole espresse dalla cantante? Facciamo un po’ di chiarezza. La critica di Donatella Rettore a Gianni Morandi Dopo 28 lunghi anni Donatella Rettore, una delle cantanti italiane più famose di sempre, tornerà al Festival di Sanremo in ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Manca ormai sempre meno all’inizio della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana ovvero il Festival die alcuni dei suoi partecipanti iniziano a far parlare di se. E’ il caso diche nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivolto delle parole piuttosto dure nei confronti di un famoso collega ovvero. Ma per quale motivo e soprattutto quali sono state le parole espresse dalla cantante? Facciamo un po’ di chiarezza. La critica diDopo 28 lunghi anni, una delle cantanti italiane più famose di sempre, tornerà al Festival diin ...

Advertising

lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - _Valealizzi_ : RT @aleferaz: il 2022 è iniziato da 6 giorni e abbiamo già gianni morandi a rischio squalifica da sanremo che si salva grazie al suo tutore… - _Valealizzi_ : RT @aleferaz: LINO BANFI CHE DECIDE CHE FIORELLO DOVRÀ ESSERE A SANREMO 2022 NOI AMIAMO VEDERE #ISolitiIgnoti - ritty_miffy : @Sanremo__2022 Per @MetaErmal assolutamente Cioccolatino ?? #Befana2022 #Epifania -