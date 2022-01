Rrahmani, Lobotka e Zielinski in campo: la Juventus può davvero fare ricorso? (Di venerdì 7 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto l’avvocato Edoardo Chiacchio. Ecco quanto evidenziato: “Lo scenario di ieri resta imprevedibile. Le squadre che non si sono presentate in campo presenteranno annuncio di ricorso ed entro lunedì lo depositeranno chiedendo il riconoscimento della forza maggiore. Per tutti i casi l’ASL ha proposto isolamento fiduciario per tutti i contatti, quindi non era possibile scendere in campo. ricorso della Juventus per l’utilizzo di Rrahmani, Lobotka e Zielinski? A mio avviso non ci sono margini. In materia COVID-19 non è stata regolamentata la possibilità di perdita della gara in caso di calciatori non in regola con le normative o addirittura positivi. Avvocato Edoardo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto l’avvocato Edoardo Chiacchio. Ecco quanto evidenziato: “Lo scenario di ieri resta imprevedibile. Le squadre che non si sono presentate inpresenteranno annuncio died entro lunedì lo depositeranno chiedendo il riconoscimento della forza maggiore. Per tutti i casi l’ASL ha proposto isolamento fiduciario per tutti i contatti, quindi non era possibile scendere indellaper l’utilizzo di? A mio avviso non ci sono margini. In materia COVID-19 non è stata regolamentata la possibilità di perdita della gara in caso di calciatori non in regola con le normative o addirittura positivi. Avvocato Edoardo ...

