Obbligo vaccinale per over 50: previste multe per chi non si mette in regola (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'Obbligo vaccinale scatterà con l'entrata in vigore del decreto, che è atteso in Gazzetta Ufficiale oggi 7 gennaio 2022, mentre l'Obbligo del Green Pass rafforzato , quello che si ottiene con la ...

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - real_prevention : RT @DoraliceGuadag1: Un obbligo vaccinale a fine pandemia, con un vaccino che non immunizza, contro un virus che non è più in circolazione.… - bendico06 : RT @RobertoBurioni: Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2)… -