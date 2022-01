Nancy Brilli, peggiorano le sue condizioni: la corsa in ospedale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono giorni complicati per Nancy Brilli che dopo aver avuto diversi problemi di salute ora si ritrova ancora in malattia, a lottare contro il Covid. Ha contratto il virus e ieri sera ha raccontato la sua sofferenza su Instagram mostrando ai suoi fan di essere poi andata in ospedale. Mi sento proprio una schifezza. Mi è presa brutta brutta, con una stanchezza mortale e una tosse d'oltretomba. Sarei anche stanchina, mi si è rotta la schiena, ho avuto la congiuntivite, poi all'altro occhio…Poi mi sono rotta un dito del piede, adesso il Covid. Basta. La corsa in ospedaleL'attrice italiana a causa del Covid è stata costretta ieri sera a recarsi in ospedale. Ha documentato e condiviso con i suoi fan gli esami a cui si è sottoposta, tra prelievi arteriosi e tac polmonare e questa ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono giorni complicati perche dopo aver avuto diversi problemi di salute ora si ritrova ancora in malattia, a lottare contro il Covid. Ha contratto il virus e ieri sera ha raccontato la sua sofferenza su Instagram mostrando ai suoi fan di essere poi andata in. Mi sento proprio una schifezza. Mi è presa brutta brutta, con una stanchezza mortale e una tosse d'oltretomba. Sarei anche stanchina, mi si è rotta la schiena, ho avuto la congiuntivite, poi all'altro occhio…Poi mi sono rotta un dito del piede, adesso il Covid. Basta. LainL'attrice italiana a causa del Covid è stata costretta ieri sera a recarsi in. Ha documentato e condiviso con i suoi fan gli esami a cui si è sottoposta, tra prelievi arteriosi e tac polmonare e questa ...

