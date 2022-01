MrBig cancellato dall’episodio finale di And Just Like That

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La fine di Mr.Big è ben più netta di quella rappresentata dalla morte in scena (lo storico amore della protagonista di Andha un infarto fatale, ndr). Il personaggio interpretato da Chris Noth verrà. E stavolta non si tratta degli accordi presi con la Peloton (azienda produttrice di cyclette) ma delle accuse di molestie: due donne, Zoe, ora 40enne, e Lily, ora 31enne, affermano entrambe di essere state aggredite sessualmente da lui. Le due – che non si conoscono e hanno parlato separatamente, a distanza di mesi, con il sito The Hollywood Reporter che riporta la notizia – riferiscono che il successo sulla stampa del sequel della serie di Hbo ha rievocato in loro “dolorosi ricordi” di eventi che dicono si siano verificati rispettivamente a ...

Ultime Notizie dalla rete : MrBig cancellato

"And Just Like That", il sequel del popolarissimo show anni '90 "Sex and the City", ha cancellato Mr. Big dal finale dopo le accuse di molestie sessuali all'attore Chris Noth, tornato nella parte dell ...L'attore, tra i protagonisti del sequel di 'Sex & The City', il cui personaggio muore nella prima puntata, sarebbe dvuto riapparire ...