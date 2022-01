Masterchef 2021 | Cannavacciuolo “richiama all’ordine” i concorrenti con le sue celeberrime pacche | “È tutto chiaro?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Federico e Nicky Brian hanno fatto amicizia subito aItalia. Nell’Invention Test di ieri (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), i due hanno anche vissuto insieme la stessa sorte, risultando autori dei due piatti peggiori: per questo motivo sono stati penalizzati nel corso del successivo Skill Test, non entrando in sfida nel primo dei tre step ma dovendo aspettare uno il secondo e l’altro il terzo livello. Nell’attesa di poter tornare ai fornelli e di meritarsi il proprio posto all’interno della Masterclass, i due hanno guardato i colleghi da un angolo, mostrandosi in alcuni momenti tutt’altro che nervosi: questi atteggiamenti non sono sfuggiti a, che ha pensato bene dirli(e di dar loro una delle sue...