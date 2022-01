Lungotevere, auto in marcia prende fuoco: nessun ferito (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 14 in Lungotevere de’ Cenci, altezza Ponte Garibaldi, per garantire la sicurezza al transito di veicoli e persone a seguito di un veicolo andato a fuoco. Le fiamme, sprigionate da una Smart che percorreva il Lungotevere, hanno coinvolto altri 4 veicoli in sosta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto da parte dei Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio. nessuno è rimasto ferito. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – Pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 14 inde’ Cenci, altezza Ponte Garibaldi, per garantire la sicurezza al transito di veicoli e persone a seguito di un veicolo andato a. Le fiamme, sprigionate da una Smart che percorreva il, hanno coinvolto altri 4 veicoli in sosta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto da parte dei Vigili del, intervenuti per spegnere l’incendio.o è rimasto. (Agenzia Dire)

