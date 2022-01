L'Ippodromo SNAI Sesana diventa hub vaccinale (Di venerdì 7 gennaio 2022) (Adnkronos) - SNAItech, proprietaria dello storico impianto e da sempre impegnata in iniziative di CSR a supporto dei territori di riferimento, mette a disposizione il proprio Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme per permettere l'istituzione di un importante HUB vaccinale per la Zona Valdinievole. Montecatini Terme, 07 gennaio 2022–SNAItech – leader nel settore del gioco legale in Italia – conferma il proprio impegno di corporate social responsibility con una importante iniziativa a supporto della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, mettendo a disposizione dei cittadini della zona Valdinievole il proprio Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme come hub vaccinale. A partire dal 14 gennaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) (Adnkronos) -tech, proprietaria dello storico impianto e da sempre impegnata in iniziative di CSR a supporto dei territori di riferimento, mette a disposizione il propriodi Montecatini Terme per permettere l'istituzione di un importante HUBper la Zona Valdinievole. Montecatini Terme, 07 gennaio 2022–tech – leader nel settore del gioco legale in Italia – conferma il proprio impegno di corporate social responsibility con una importante iniziativa a supporto della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, mettendo a disposizione dei cittadini della zona Valdinievole il propriodi Montecatini Terme come hub. A partire dal 14 gennaio ...

tomlingiuls_ : RT @LT91UPDATESIT: ??| Su TicketMaster sono disponibili alcuni biglietti per il concerto del 3 settembre, all’Ippodromo Snai di Milano! http… - _fearlessxotb : RT @LT91UPDATESIT: ??| Su TicketMaster sono disponibili alcuni biglietti per il concerto del 3 settembre, all’Ippodromo Snai di Milano! http… - littleblueyes__ : RT @LT91UPDATESIT: ??| Su TicketMaster sono disponibili alcuni biglietti per il concerto del 3 settembre, all’Ippodromo Snai di Milano! http… - MmieMmie_ : RT @LT91UPDATESIT: ??| Su TicketMaster sono disponibili alcuni biglietti per il concerto del 3 settembre, all’Ippodromo Snai di Milano! http… - Jammasrl : #AttualitàSX #Aziende #Ippica #Scommesse #scommesseippiche L’ippodromo SNAI Sesana diventa hub vaccinale -

Ultime Notizie dalla rete : Ippodromo SNAI Corsa campestre. Milano Cross Challenge, Mattia Padovani sfiora il podio Le gare all'ippodromo Snai La Maura in zona San Siro, giovanili che precedono il clou della manifestazione, il cross internazionale che vede al via alcuni azzurri reduci dai campionati Europei di ...

Che brava Cova davanti a papà All'ippodromo è tra le migliori - Sport, Como Per l'occasione all'ippodromo Snai La Maura, in zona San Siro, che ha ospitato la gara, erano presenti diverse leggende azzurre del mezzofondo del passato: da Gelindo Bordin a Franco Arese al comasco ...

L’Ippodromo SNAI Sesana diventa hub vaccinale Adnkronos Un 2022 da ricordare con la Jumping Cup In Italia il 2022 sarà un anno di grandi eventi e di fortissime emozioni sportive: fra i meeting internazionali nel nostro Paese ce ne saranno ben quattro davvero ai massimi livelli. Il Bel Paese ospi ...

L'ippodromo Snai Sesana diventa hub vaccinale Snaitech mette a disposizione il proprio Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme per permettere l’istituzione di un importante HUB vaccinale per la Zona Valdinievole.

Le gare all'La Maura in zona San Siro, giovanili che precedono il clou della manifestazione, il cross internazionale che vede al via alcuni azzurri reduci dai campionati Europei di ...Per l'occasione all'La Maura, in zona San Siro, che ha ospitato la gara, erano presenti diverse leggende azzurre del mezzofondo del passato: da Gelindo Bordin a Franco Arese al comasco ...In Italia il 2022 sarà un anno di grandi eventi e di fortissime emozioni sportive: fra i meeting internazionali nel nostro Paese ce ne saranno ben quattro davvero ai massimi livelli. Il Bel Paese ospi ...Snaitech mette a disposizione il proprio Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme per permettere l’istituzione di un importante HUB vaccinale per la Zona Valdinievole.