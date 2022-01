Interrogazione al presidente De Luca: Carpentieri punta sui medici base (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn una Interrogazione al presidente della Regione Vincenzo De Luca, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nunzio Carpentieri ha chiesto di sapere cosa di sta facendo in merito agli interventi necessari a rafforzare la campagna di vaccinazione anti COVID. Coinvolgimento nella campagna vaccinale dei medici di medicina Generale e delle farmacie, reclutamento di nuovo personale da impiegare negli hub vaccinali e nelle strutture dedicate all’effettuazione dei tamponi, istituzione su tutto il territorio regionale di nuovi centri vaccinali e sostegno allo sforzo di medici, infermieri ed operatori sanitari impiegati negli ospedali e nelle strutture pubbliche sono i punti salienti dell’Interrogazione, che fa seguito alla mia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn unaaldella Regione Vincenzo De, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nunzioha chiesto di sapere cosa di sta facendo in merito agli interventi necessari a rafforzare la campagna di vaccinazione anti COVID. Coinvolgimento nella campagna vaccinale deidina Generale e delle farmacie, reclutamento di nuovo personale da impiegare negli hub vaccinali e nelle strutture dedicate all’effettuazione dei tamponi, istituzione su tutto il territorio regionale di nuovi centri vaccinali e sostegno allo sforzo di, infermieri ed operatori sanitari impiegati negli ospedali e nelle strutture pubbliche sono i punti salienti dell’, che fa seguito alla mia ...

Advertising

anteprima24 : ** Interrogazione al presidente De Luca: #Carpentieri punta sui medici base ** - FBlanconegro : RT @Rocha496: @glmdj Proviamo a pensare se ieri fossero scesi in campo TRE calciatori juventini con i problemi dei 3 napoletani, sarebbe su… - Rocha496 : @glmdj Proviamo a pensare se ieri fossero scesi in campo TRE calciatori juventini con i problemi dei 3 napoletani,… - AgenziaFood : La dichiarazione dell'assessore @ToniScilla, commentando con plauso l’interrogazione presentata dal Presidente Taja… - udcandrano : RT @AntonioDePoli: Sulla questione dei fondi per la rigenerazione urbana, ho presentato un'interrogazione al presidente Draghi, affinché si… -