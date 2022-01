I numeri in chiaro della settimana. Sebastiani: «Entro 10 giorni il picco di contagi. Riaprire le scuole? Un errore» – Il video (Di venerdì 7 gennaio 2022) Oggi, 7 gennaio, il tasso di positività è schizzato al 22%. I tamponi somministrati durante il giorno dell’Epifania sono stati meno di 500 mila, ma è un valore che, comunque, preoccupa: il Coronavirus ormai circola con una velocità mai vista prima in Italia, con i contagi giornalieri che si contano nell’ordine delle centinaia di migliaia e un numero di infetti prossimo a quota 2 milioni. «Entro pochi giorni raggiungeremo il picco della circolazione del virus misurato in termini della percentuale di positivi sui test molecolari effettuati», dice Giovanni Sebastiani. Per vedere un calo del numero assoluto di contagi, invece, per il matematico del Cnr dovremo aspettare circa 10 giorni. «Stiamo assistendo agli effetti ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Oggi, 7 gennaio, il tasso di positività è schizzato al 22%. I tamponi somministrati durante il giorno dell’Epifania sono stati meno di 500 mila, ma è un valore che, comunque, preoccupa: il Coronavirus ormai circola con una velocità mai vista prima in Italia, con igiornalieri che si contano nell’ordine delle centinaia di migliaia e un numero di infetti prossimo a quota 2 milioni. «pochiraggiungeremo ilcircolazione del virus misurato in terminipercentuale di positivi sui test molecolari effettuati», dice Giovanni. Per vedere un calo del numero assoluto di, invece, per il matematico del Cnr dovremo aspettare circa 10. «Stiamo assistendo agli effetti ...

