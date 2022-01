“Ho paura che mio figlio cresca in un ambiente emotivamente freddo…” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salve dottoressa, ho 27 anni e sto per diventare mamma. In questi ultimi mesi mi sto facendo prendere un po’ dal panico perché continuo a ripercorrere il mio percorso di figlia e del rapporto che ho tuttora con mia madre, sempre parecchio distante a livello affettivo. Non mi ha mai fatto mancare nulla, ma diciamo che dal punto di vista dell’esternazione delle emozioni è sempre stata molto algida. Il nostro è un rapporto tuttora freddo, si dice contenta di diventare nonna ma in generale mi sembra che non l’abbia mai manifestato. Il problema è però un altro: anche io sono una persona molto posata, non esterno facilmente il mio mondo interiore e anche con il mio compagno, benché io sia affettuosa, sto sempre un po’ sulle mie. Ecco io non vorrei assolutamente che per colpa mia mio figlio cresca in un ambiente emotivamente ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 7 gennaio 2022) Salve dottoressa, ho 27 anni e sto per diventare mamma. In questi ultimi mesi mi sto facendo prendere un po’ dal panico perché continuo a ripercorrere il mio percorso di figlia e del rapporto che ho tuttora con mia madre, sempre parecchio distante a livello affettivo. Non mi ha mai fatto mancare nulla, ma diciamo che dal punto di vista dell’esternazione delle emozioni è sempre stata molto algida. Il nostro è un rapporto tuttora freddo, si dice contenta di diventare nonna ma in generale mi sembra che non l’abbia mai manifestato. Il problema è però un altro: anche io sono una persona molto posata, non esterno facilmente il mio mondo interiore e anche con il mio compagno, benché io sia affettuosa, sto sempre un po’ sulle mie. Ecco io non vorrei assolutamente che per colpa mia mioin un...

Advertising

Pontifex_it : I magi sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa che non abbia paura di sfidare le log… - andreapurgatori : CAPITOL HILL, IL GIORNO DELLA PAURA. Un anno dopo, le immagini mai viste dell’assalto dei suprematisti bianchi che… - lucatelese : Fino a ieri dicevano: “Eh, noi siamo contro il greenpass, perché vogliamo l’obbligo vaccinale!”. Ora che c’è l’obbl… - Piero42395724 : RT @ilmegliopernoi: Draghi: 'Obbligo di vaccino a over 50 per evitare morti e ridurre la pressione sugli ospedali'. Non diciamo cazzate Mar… - Moreno01720679 : RT @ilmegliopernoi: Draghi: 'Obbligo di vaccino a over 50 per evitare morti e ridurre la pressione sugli ospedali'. Non diciamo cazzate Mar… -