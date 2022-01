Grande Fratello Vip; un ex concorrente potrebbe tornare nella casa, ma chi è? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip è pronto ad accogliere un nuovo Vippone all’interno delle sue mura, ma chi? Stando a quanto riportano alcuni rumors, infatti, Kabir Bedi e Delia Duran potrebbero non essere gli ultimi gieffini a far parte del reality. Alfonso Signorini vorrebbe chiedere a un suo ex concorrente di fare ritorno all’interno del lussuoso... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè pronto ad accogliere un nuovopone all’interno delle sue mura, ma chi? Stando a quanto riportano alcuni rumors, infatti, Kabir Bedi e Delia Duranro non essere gli ultimi gieffini a far parte del reality. Alfonso Signorini vorrebbe chiedere a un suo exdi fare ritorno all’interno del lussuoso...

Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Novella_2000 : #GFVip 6: Carmen, Nathaly o Soleil? Ecco chi è la più votata secondo i sondaggi - laili90130548 : RT @VanityFairIt: L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima prova… - MilaVolani : #gfvip UNO DEGLI ERRORI DEL GRANDE FRATELLO E' DI NON AVER MESSO IL TUGURIO SAREBBE STATA TUTTA UN'ALTRA STORIA! -