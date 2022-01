“GF Vip” | sponsor in fuga e Katia resta senza vestiti… ma “staserà non sarà squalificata”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Stasera in programma una puntata super incandescente Secondo gli ultimi rumors, la Ricciarelligraziata per l’ennesima volta Nel frattempo, Perizona Magazine.

Katia Ricciarelli abbandonata dalloche la vestiva al GF?/ Video conferma Una puntata a sorpresa per i concorrenti che hanno scoperto in diretta che andranno in onda questa sera. Alfonso ......avrebbero effettivamente segnalato questo comportamento di Katia alla produzione del Gf, chiedendo che venissero presi dei provvedimenti. Molti telespettatori chiedono l'intervento degli...Si continua a parlare di Katia Ricciarelli, la cantante lirica che da diversi mesi è chiusa all'interno della casa più spiata d'Italia essendo una concorrente ufficiale del Grande fratello vip 6. Ebbe ...A causa di alcuni 'gravi' atteggiamenti dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip uno sponsor ha scaricato il reality, l'annuncio.