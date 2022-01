-Genoa-Spezia: formazioni e dove vederla (Di venerdì 7 gennaio 2022) Domenica 9 Gennaio 2022 nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 18:30 si disputerà la partita -Genoa-Spezia di Serie A. I padroni di casa hanno perso con Juventus, Sampdoria e Lazio. Infine hanno pareggiato con Atalanta e Sassuolo. In Coppa Italia ha vinto con Perugia e Salernitana. Gli ospiti hanno pareggiato con lo Spezia, perso con la Roma e pareggiato con l’Empoli. Infine hanno vinto contro il Napoli e perso col Verona. In Coppa Italia hanno vinto con il Pordenone, e hanno perso con il Lecce. La gara è fondamentale per entrambe le due squadre. Sassuolo-Genoa- 1-1: Berardi risponde a Destro Spezia vs Verona 1-2: Hellas passa a La Spezia -Genoa-Spezia: Probabili formazioni Genoa (3-5-2): Sirigu, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) Domenica 9 Gennaio 2022 nello Stadio Luigi Ferraris alle ore 18:30 si disputerà la partita -di Serie A. I padroni di casa hanno perso con Juventus, Sampdoria e Lazio. Infine hanno pareggiato con Atalanta e Sassuolo. In Coppa Italia ha vinto con Perugia e Salernitana. Gli ospiti hanno pareggiato con lo, perso con la Roma e pareggiato con l’Empoli. Infine hanno vinto contro il Napoli e perso col Verona. In Coppa Italia hanno vinto con il Pordenone, e hanno perso con il Lecce. La gara è fondamentale per entrambe le due squadre. Sassuolo-- 1-1: Berardi risponde a Destrovs Verona 1-2: Hellas passa a La: Probabili(3-5-2): Sirigu, ...

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - FBiasin : Positivi in #SerieA al momento: ATALANTA: 2 gruppo squadra. EMPOLI: 3 gruppo squadra. FIORENTINA: 1 giocatore. GEN… - fisco24_info : Serie A: big match Inter-Lazio, Milan prosegue rincorsa: Roma cerca riscatto, ma c'è la Juve: clou salvezza Genoa-S… - AnsaLiguria : Spezia: tamponi negativi per Nzola, Manaj e altri due. Motta ritrova il suo attacco contro il Genoa #ANSA -