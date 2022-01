Fondi per famiglie in difficoltà? Il comune di Agrigento compra 4 suv: è polemica. La replica: “Servono per trasporto disabili” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dovevano essere soldi destinati a servizi socioeducativi, invece ad Agrigento i denari stanziati dal governo per il sostegno alle famiglie sono serviti a comprare 4 Suv e 9 personal computer. Questi Fondi, in un momento di crisi dovuta alla pandemia, erano stati stanziati la scorsa estate per essere utilizzati immediatamente anche attraverso attività nei centri estivi o in collaborazione con enti o associazioni. I soldi però sono stati messi a disposizione dal comune tramite avviso pubblico solo a estate finita, a un mese dalla scadenza del finanziamento che, se non speso, sarebbe ritornato indietro. Nel mese di dicembre a farne richiesta, complice anche la scarsa pubblicità all’avviso durato 15 giorni, sono state soltanto dieci famiglie, che su 135mila euro, sono riuscite a ricevere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dovevano essere soldi destinati a servizi socioeducativi, invece adi denari stanziati dal governo per il sostegno allesono serviti are 4 Suv e 9 personal computer. Questi, in un momento di crisi dovuta alla pandemia, erano stati stanziati la scorsa estate per essere utilizzati immediatamente anche attraverso attività nei centri estivi o in collaborazione con enti o associazioni. I soldi però sono stati messi a disposizione daltramite avviso pubblico solo a estate finita, a un mese dalla scadenza del finanziamento che, se non speso, sarebbe ritornato indietro. Nel mese di dicembre a farne richiesta, complice anche la scarsa pubblicità all’avviso durato 15 giorni, sono state soltanto dieci, che su 135mila euro, sono riuscite a ricevere ...

