Djokovic no | Rackete si | l’ipocrisia dei buonisti

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Che vita da topi! Ridursi a godere perché a un tennista miliardario è stato impedito di partecipare a un torneo. Eccoli tutti lì che urlacchiano con la bava alla bocca: “Bene! Giusto! Ben gli sta! Le regole, giuste o sbagliate, si rispettano!”. Che pena, che miscuglio di ignoranza e malafede. Le regole liberticide si rispettano a prescindere? Il tiranno non va discusso? Oppure si abbatte solo il tiranno detestato e ci si consegna a quello preferito?, il tennista senza vaccino, bloccato in Australia e tenuto in isolamento come uno stragista, anzi peggio, agli stragisti riservano un trattamento assai più comprensivo: adesso, la vostra misera esistenza è migliorata? Curioso, peloso questo legalismo di sinistra, da gente che se ne fotte delle leggi quando riguardano Mimmo Lucano, che “avrà anche rubato ma per il bene e il bene non si processa”. O Carola ...