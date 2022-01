Covid Francia oggi, oltre 328mila contagi e 193 morti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per la seconda volta dall’inizio della pandemia in Francia si superano i 300mila contagi in un giorno. Sono precisamente 328.214, infatti, i casi confermati di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, annunciando anche il decesso di altre 193 persone per complicanze legate al virus. Inoltre da lunedì 230mila hanno ricevuto la prima dose di vaccino, un dato che così elevato non si toccava dall’inizio di settembre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per la seconda volta dall’inizio della pandemia insi superano i 300milain un giorno. Sono precisamente 328.214, infatti, i casi confermati di-19 rilevati nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie, annunciando anche il decesso di altre 193 persone per complicanze legate al virus. Inda lunedì 230mila hanno ricevuto la prima dose di vaccino, un dato che così elevato non si toccava dall’inizio di settembre. L'articolo proviene da Italia Sera.

