"Chi è senza green pass non potrà votare per il Colle" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il questore della Camera avverte: "Chi si presenta senza green pass non può entrare alla Camera". Ecco le nuove regole della partita per il Quirinale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il questore della Camera avverte: "Chi si presentanon può entrare alla Camera". Ecco le nuove regole della partita per il Quirinale

Advertising

mannocchia : Segnalo sommessamente che verificare il possesso di green pass senza verificare il documento di identità di chi lo… - capuanogio : Domanda: cosa hanno indagato per tutta la giornata di oggi se si sono dimenticati di chiedere chi aveva il… - fanpage : Previste multe severissime per coloro che entrano nei negozi senza Green Pass La cifra da pagare. - ModernoAlex : RT @chiaralessi: Segnalo che in questo momento in viale Lodovico Scarampo a Milano (hub under 12) NON c'è coda, anche senza prenotazione. P… - cpc464_a500 : RT @Fabio86733588: #decretoCovid pur essendo vaccinato con la terza dose questo decreto che prevede l'obbligo vaccinale a chi ha più di 50… -