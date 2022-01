Calcio | Salernitana Un altro calciatore granata positivo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il club campano non ha reso nota l'identità del tesserato SALERNO - Laha reso noto che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulterioreè risultatoal ...

Il club campano non ha reso nota l'identità del tesserato SALERNO - Laha reso noto che "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid - 19". La squadra di Colantuono ieri non è scesa in campo nel ...Un altro giocatore dellaè risultato positivo al Covid - 19. Sono dunque dodici ora i contagi nel gruppo squadra e dieci di questi sono giocatori. Un vero e proprio focolaio tra i campani che potrebbe portare l'..."Ritengo ragionevole che la Lega di serie A adotti gli opportuni provvedimenti al fine di sospendere le prossime giornate di campionato la cui regolarità, pera ...Dopo le partite rinviate in Serie A, è intervenuto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, chiedendo la sospensione del campionato ...