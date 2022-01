Bordeaux-Marsiglia | Pau Lopez mostra il dito slogato all’arbitro e viene ammonito VIDEO

Advertising

Mediagol : Bordeaux-Olympique Marsiglia: l’ex Roma Under regala i tre punti agli ospiti - sportface2016 : #BordeauxOM, #PauLopez mostra il dito slogato all’arbitro e viene ammonito (VIDEO) - sportli26181512 : #Bordeaux-#Marsiglia 0-1: Under spezza la 'maledizione' 44 anni dopo: Nel match giocato a porte chiuse, dopo il rin… - tcm24com : Il Marsiglia vince di misura 1-0 contro il Bordeaux #Bordeaux #Marsiglia #Ligue1 - sportface2016 : #Ligue1, il #Marsiglia batte il #Bordeaux in trasferta dopo 44 anni: decide #Under -

Ultime Notizie dalla rete : Bordeaux Marsiglia

Il cartellino di Pau Lopez non è più di proprietà della Roma : il portiere spagnolo ha giocato la sua ventesima partita con la maglia dell' Olympiquenella sfida contro iled è scattato così l'obbligo del riscatto previsto dall'accordo pattuito nell'estate 2021 tra la Roma e l'OM. Pau Lopez si era infatti trasferito in Francia ...Pau Lopez è definitivamente un giocatore del. Oggi il portiere spagnolo è sceso in campo da titolare nella sfida in trasferta contro il(valida per la diciannovesima giornata di Ligue 1), facendo così registrare la ventesima ...Il Marsiglia trova una vittoria storica contro il Bordeaux nella sfida valida per la 20esima giornata della Ligue 1 2021/2022. A decidere l’incontro è Cengiz Under con un gol al 37'. Si tratta di una ...Il Marsiglia riesce in un’impresa che non le capitava in Ligue 1 da quasi 45 anni: espugnare il campo di Bordeaux. Il successo per 1-0 proietta gli uomini di Sampaoli al secondo posto solitario. OM ch ...