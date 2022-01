Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Will Ospreay: 'Non attraverserò nessuna Forbidden Door' - - Vito_ElPaso : Will Ospreay ha deciso di diventare Ivan Perisic. - TSOWrestling : Annunciato il main event del prossimo show targato #WarriorWrestling! #TSOW // #TSOS - Heminguaddi : #NJWK16: Cambiate Shingo Takagi con Tetsuya Naito nel ruolo di campione, Kazuchika Okada con Kota Ibushi nel ruolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Will Ospreay

The Shield Of Wrestling

WOW! On the heels of his biggest win against his top rival on Night 1, Wato sneaks in a win against the Jr. Heavyweight Champion. Good for Wato as he gotten better especially during the Best of Super ...Will Ospreay went against Kazuchika Okada for the latter's IWGP World Heavyweight Championship at Night 2 of Wrestle Kingdom 16. The two put on a wrestle ...