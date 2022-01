Vaccini | von der Leyen | “Condivideremo 700 milioni di dosi entro la metà del 2022”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) BRUXELLES – L’Unione europea prevede di esportare 700didianti-Covidla meta’ del. Lo annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der(foto), in un video messaggio diffuso sui social. “L’Ue e’ il maggior donatore diper il Covid-19. Abbiamo superato il nostro obiettivo di condivisione nel 2021, con 380dicondivise e faremo di piu’. Team Europa ha promesso di condividere 700dila meta’ del. Siamo sulla buona strada”, sottolinea la presidente. L'articolo L'Opinionista.

