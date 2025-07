Esplosione a Roma oltre 40 feriti L' Arpa | L' incendio ha generato diossina

L'incendio scoppiato ieri a Roma, nel quartiere di via dei Gordiani, ha generato un’ampia emergenza: oltre 40 feriti e livelli di diossina superiori ai limiti di sicurezza. L’Arpa Lazio, con i primi dati del monitoraggio, conferma che il fumo sprigionato dal rogo di materie plastiche ha effettivamente inquinato l’aria, sollevando importanti preoccupazioni sulla salute pubblica e sull’ambiente. È fondamentale approfondire le conseguenze di questa tragedia e adottare misure immediate per tutelare i cittadini.

"Concentrazioni superiori a 0,3 pgm3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l'incendio ha effettivamente generato diossina". L'Arpa Lazio diffonde i primi dati del monitoraggio dell'aria in relazione all'incendio che si è verificato ieri in un distributore di benzian nei pressi di via dei Gordiani e conferma le ipotesi avanzate dagli esperti, ovvero che il rogo di materie plastiche ha effettivamente generato la diffusione nell'aria di sostanze tossiche. Il personale dell'Agenzia Arpa Lazio, spiega la nota, "ha installato un campionatore, strumento necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, PCB e diossine, a poca distanza dall'area interessata dall'incendio". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione a Roma, oltre 40 feriti. L'Arpa: "L'incendio ha generato diossina"

In questa notizia si parla di: incendio - arpa - esplosione - roma

Incendio alla Lucyplast, il rapporto Arpa non evidenzia criticità rilevanti - L’incendio alla Lucyplast di Umbertide ha destato preoccupazione, ma il recente rapporto dell’Arpa offre una rassicurante boccata d’aria: nessuna criticità rilevante per l'ambiente.

Incendio dopo esplosione distributore carburante a Roma via dei Gordiani (Prenestino) di oggi: tecnici ARPA Lazio hanno installato il campionatore per valutazione qualità dell'aria. Gli esiti delle analisi saranno comunicati non appena disponibili Vai su X

Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Si è levata una densa... Vai su Facebook

Esplosione a distributore Gpl: 50 i feriti, 2 sono gravi. Monitorata la qualità dell'aria; Esplosione Roma, Arpa Lazio: “Incendio ha generato diossina”; Esplosione Roma, Arpa Lazio: Incendio ha generato diossina.

Esplosione a Roma, l'incendio ha generato diossina. Arpa Lazio: «Si valutano rischi per la salute» - Il giorno dopo la strage sfiorata in via dei Gordiani, si indaga per capire cause e conseguenze dell'esplosione che venerdì 4 luglio ha svegliato Roma con un ... Come scrive ilmessaggero.it

Esplosione Roma, Arpa Lazio: "Incendio ha generato diossina" - L'esplosione di ieri avvenuta a seguito di un incendio a un distributore di benzina e metano in via dei Gordiani a Roma ha "generato diossina". Riporta adnkronos.com