LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo torna compatto

Benvenuti alla nostra diretta live del Tour de France 2025, la corsa più emozionante dell’anno! Oggi, il gruppo si mantiene compatto in un finale vibrante, con alcuni scatti e cambi di ritmo che rendono ogni momento imprevedibile. Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un secondo e vivere insieme l’adrenalina della tappa odierna fino alla linea d’arrivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:11 Cambio di bici per il tedesco Georg Zimmerman (Intermarché – Wanty). 16:09 Giornata difficile per Lenny Martinez. Il corridore della Bahrain-Victorious ha perso nuovamente contatto. 16:07 Il gruppo si allunga. 16:05 Cambio della bicicletta per Simon Yates( (Team Visma Lease a Bike). 16:04 Benjamin Thomas (Cofidis) vince anche il secondo GPM e domani indosserà la maglia a pois. 16:02 Benjamin Thomas (Cofidis) perde il controllo delle bici e cade trascinando a terra Matteo Vercher (Team TotalEnergies). 15:58 Filippo Ganna sembra accusare fastidi alla schiena.

