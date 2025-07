SP 20 e SP 21 interrogazioni al Presidente della Provincia | Si intervenga per garantire sicurezza e decoro

Il consigliere provinciale di Forza Italia, Anna Iachetta, lancia un forte appello al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, affinché si intervenga immediatamente per ripristinare sicurezza e decoro sulle Strade Provinciali 20 e 21. Le condizioni attuali mettono a rischio cittadini e pendolari; è ora di agire concretamente per tutelare il territorio e garantire un percorso più sicuro e dignitoso. È indispensabile che la provincia risponda a questa emergenza senza ulteriori ritardi.

Il consigliere provinciale di Forza Italia, Anna Iachetta, ha presentato due interrogazioni urgenti al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per segnalare le gravi condizioni in cui versano le Strade Provinciali 20 e 21, che attraversano il territorio del Comune di San Nicola Manfredi, con particolare riguardo al tratto della S.P. 20 situato nei pressi del Cimitero di Monterocchetta e alla parte della S.P. 21 ubicata all'altezza del Bivio Toppa – Toccanisi. In entrambe le istanze si evidenziano situazioni di degrado avanzato: manto stradale danneggiato, buche, cedimenti, vegetazione incolta che ostacola la visibilità e restringe la carreggiata.

