L’Italia continua a essere travolta da un’ondata di maltempo senza precedenti, con piogge incessanti e fiumi in piena che minacciano la sicurezza di molte zone. Lentate e tutta la Brianza vivono momenti di paura, con l’acqua che sale rapidamente e mette a repentaglio case e infrastrutture. La vasca del Seveso, simbolo di questa crisi, si sta preparando a una nuova emergenza. La lotta contro gli elementi è appena iniziata, ma quali saranno le prossime mosse per contenere questa catastrofe?

Un cielo basso, carico d’acqua, ha aperto il mattino con fragori cupi e raffiche improvvise. La pioggia ha cominciato a battere poco dopo l’alba, senza tregua, trascinando con sé foglie, fango e rami spezzati. A Lentate, come in tanti angoli della Brianza, il silenzio del giorno festivo si è rotto all’improvviso: l’acqua ha cominciato a salire, lenta e poi rapida, invadendo i cortili, i garage, le case. La vasca del Seveso è tornata protagonista, attivata per la settima volta nel tentativo di contenere un’onda che ha comunque travolto tutto. A Como, dove il nubifragio ha colpito duramente, piazza Cavour è finita sott’acqua, mentre in provincia di Monza e Brianza il fiume è esondato a Lentate, costringendo due famiglie a evacuare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, maltempo senza fine: esonda il fiume. Nubifragio e paura

