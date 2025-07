Liverpool commosso | il toccante omaggio alla famiglia di Diogo Jota

di abbracciare e sostenere i propri beniamini nei momenti più difficili. La solidarietà del Liverpool si distingue, consolidando il legame tra club e comunità e lasciando un messaggio di speranza e umanità che va oltre il calcio.

Il Liverpool ha mostrato il suo lato più umano di fronte alla tragedia che ha colpito Diogo Jota, l’attaccante portoghese scomparso tragicamente in un incidente stradale insieme al fratello. Il club inglese ha deciso di non lasciare sola la famiglia del calciatore, impegnandosi a versare interamente gli stipendi previsti dal contratto ancora in essere con Jota. Un gesto che supera le semplici parole di cordoglio, dimostrando la volontà dei Reds di sostenere i cari dell’atleta in questo momento drammatico. Un sostegno concreto per la famiglia di Jota. La notizia, inizialmente divulgata dai media portoghesi e confermata dal quotidiano Record, è stata accolta con profonda commozione: il Liverpool onorerà fino all’ultimo centesimo gli ultimi due anni di contratto del giocatore, per un totale di circa dieci milioni di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it