Diamo a Il mondo perduto - Jurassic Park il posto che merita sul podio della saga dedicata sui dinosauri

L'estate 2025 al cinema ci regala un viaggio nel passato con grandi ritorni e sorprese imperdibili. Tra supereroi iconici, avventure di Hollywood e reboot nostalgici, è il momento di riscoprire i classici e di godersi il meglio del cinema di sempre. E tra tutti, il nostro cuore batte forte per "Il mondo perduto - Jurassic Park": un film che merita il suo posto d'onore nel podio dei capolavori sui dinosauri. Il futuro dello spettacolo si scrive anche riscoprendo il passato.

È ora di rivalutare Il mondo perduto - Jurassic Park e di dargli il giusto posto sul podio dei migliori film della saga. L'estate 2025 al cinema è tutta un tuffo nel passato. Supereroi super classici ( Superman e i Fantastici Quattro), Brad Pitt pilota in un film sportivo pieno di ironia, i reboot di Final Destination e di So cosa hai fatto l'estate scorsa. E Tom Cruise che fa cose da Tom Cruise. Il mio momento preferito di questa ondata di nostalgia? (Tom Cruise non conta perché Tom Cruise non se n'è mai andato). Un nuovo film di Jurassic Park che apre in un giorno di festa nazionale, il 4 luglio, probabilmente il weekend con spettatori al cinema dell'anno.