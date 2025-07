Wimbledon Cobolli agli ottavi | Mensik battuto in 3 set

Un emozionante traguardo raggiunto per il tennis italiano: Flavio Cobolli, al suo debutto negli ottavi di Wimbledon, ha dominato con autorità Jakub Mensik in tre set. La sua prestazione impeccabile lo proietta tra i grandi del torneo e accende le speranze del movimento azzurro. Ora, l’attenzione si sposta sull’avversario che lo aspetta: quale sarà il prossimo capitolo di questa sorprendente avventura?

(Adnkronos) – Flavio Cobolli agli ottavi di finale di Wimbledon. L'azzurro, testa di serie numero 22, oggi 5 luglio batte il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 15, per 6-2, 6-4, 6-2 con una prestazione perfetta. Cobolli approda per la prima volta agli ottavi di finale di un torneo dello Slam e aspetta ora . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

