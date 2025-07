Kyrgios non ha i documenti e a Wimbledon non lo fanno entrare | Perquisito come uno qualsiasi

Nell’atmosfera tesa di Wimbledon, Kyrgios ha vissuto un episodio insolito: senza documenti, è stato fermato e perquisito come un normale spettatore. La sua esperienza ha acceso nuove discussioni sui controlli e le regole di accesso ai grandi eventi sportivi. Ma cosa è realmente successo? Scopriamo insieme il retroscena di questa vicenda che ha scosso il mondo del tennis. Continua a leggere.

Il tennista australiano a Wimbledon ci è andato da spettatore. Kyrgios in un podcast ha raccontato di essere stato stoppato all'ingresso perché non aveva né pass né documenti, dichiarando di essere stato perquisito prima di entrare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kyrgios - documenti - wimbledon - entrare

Kyrgios, altro guaio a Wimbledon. Non ha i documenti, fermato all'ingresso - Kyrgios ancora protagonista a Wimbledon, questa volta per un episodio che ha fatto parlare di sé. L'australiano, finalista nel 2022, è stato fermato all’ingresso a causa della mancanza dei documenti necessari, suscitando tensione e discussione.

Fuori da giocatore e anche da commentatore. Finisce prima ancora di iniziare il torneo di Wimbledon per Nick Kyrgios. L'australiano lo scorso anno aveva commentato il torneo per la BBC. Ma evidentemente le aspre polemiche ricevute dal pubblico, per via d Vai su Facebook

Kyrgios, altro guaio a Wimbledon. Non ha i documenti, fermato all'ingresso; Wimbledon, Kyrgios respinto all'ingresso: Ero senza documenti; Diretta Real Madrid-Dortmund: data, orario, come vederla in tv e live streaming e come vedere gratis il Mondiale per Club FIFA 2025 su DAZN.

Wimbledon, Kyrgios respinto all'ingresso: "Ero senza documenti" - Il finalista dell'edizione 2022 e stato fermato all'ingresso perche privo di documenti: "Sapevano chi ero, ma hanno controllato la mia borsa" ... Lo riporta msn.com

Djokovic batte Kyrgios a Wimbledon: risultato 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 - Novak Djokovic è ancora il padrone di Wimbledon: il serbo vince per la settima volta sull'erba londinese sconfiggendo in quattro set, e ancora in rimonta, Nick Kyrgios: 4- Come scrive corriere.it